Des vacances culturelles proposées aux enfants de Saint-Paul

Les marmays Saint-Paulois continuent leur séjour aux Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à Saint-Paul dans les 35 centres répartis sur le territoire.Les animatrices et les animateurs de la Ville organisent des activités culturelles, sportives et manuelles destinées aux plus de 1 600 marmays accueillis jusqu’au 20 janvier 2021.L’occasion pour le 7ème Adjoint, délégué au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, de visiter plusieurs ALSH ce mercredi 13 janvier 2021.L’élu rencontre les enfants dans les écoles Sarda-GARRIGA, Maternelle centre, Eugène-DAYOT, des Chocas, Combavas et du Ruisseau. Il loue notamment la convention de partenariat signée par la commune avec l’association NAKIYAVA.Dispositif inédit pour les accueils de loisirs, NAKIYAVA, représentant local des Jeunesses Musicales de France, propose un projet autour de l’Art et de la Culture. Tous les enfants Saint-Paulois bénéficient donc d’un programme de 52 interventions musicales pendant ces ALSH.Retrouvez ci-dessous dans cette galerie photo , les clichés des enfants pris dans les écoles Sarda-GARRIGA, Maternelle centre et Eugène-DAYOT.