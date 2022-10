Des vacances animées pour les marmay de Mafate

Au programme : atelier de prévention civile, initiation au chant, au maloya ou encore au steel pan avec Gérard CLARA et Ludovic PEREZ (tambour en acier), football, corde à sauter et initiation à la cuisine avec Charles NAGOU, vice-champion du monde de confiture.La Municipalité de Saint-Paul s’inscrit ainsi dans une logique de proximité, avec des ateliers pensés et adoptés par les Mafatais.