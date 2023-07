Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des vacances 100 % nature à la réserve naturelle de l’Etang de Saint-Paul Venez profiter de la nature pendant les vacances scolaires avec la Réserve naturelle de l’Étang de Saint-Paul. Des animations pour petits et grands pour aller à la découverte de la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes.



Nous publions l’intégralité du communiqué de presse de la Réserve de l’Étang ci-dessous :

L’opération “Les vacances Réserve a Li” à l’Étang Saint-Paul revient du 10 juillet au 11 août 2023. Pendant toutes les vacances, le site de l’Étang de Saint-Paul – Réserve Naturelle Nationale et Zone Humide d’importance internationale Ramsar – accueille de nombreuses animations pour (re)découvrir tous les patrimoines de ce trésor naturel de l’Ouest en compagnie des éco-gardes animateurs. Toutes les activités sont payantes et accessibles à toute la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet Etang de Saint-Paul – Réserve Naturelle Nationale et Zone Humide d’importance internationale Ramsar (



PROGRAMME

Ateliers et sciences participatives Libellules et compagnie – Enfant uniquement – A partir de 7 ans Mardis 11 et 25 juillet à 9h00 et lundi 31 juillet à 9h00

Dessine-moi la nature – En famille – A partir de 7 ans

Lundis 10 et 17 juillet et lundi 7 août à 9h00. Les oiseaux de l’Etang – En famille – A partir de 7 ans

Jeudi 20 juillet à 9h00. Nos amis les oiseaux – Enfants uniquement – A partir de 7 ans

Mercredi 2 août à 9h00. Les visites guidées à pied Bassin Vital, une Ravine Ramsar – En famille – A partir de 8 ans Jeudi 13 juillet et lundi 24 juillet à 8h00

La submangrove : une forêt rare et d’exception – En famille – A partir de 8 ans

Mardi 18 juillet et vendredi 11 août à 9h00. Les visites guidées à vélo La vie aquatique sur le site de Moulin à eau – En famille – A partir de 15 ans

Mercredi 12 et 19 juillet à 9h00. Le Tour des Roches à vélo – En uniquement – A partir de 7 ans

Jeudi 3 août et mercredi 9 août à 8h30. Les visites combinées (à pied et en kayak) La forêt de submangrove : entre terre et mer – En famille – A partir de 8 ans Vendredi 28 juillet à 9h00, mardis 1er et 8 août à 9h00 et mardi 8 août à 13h00.

Les visites combinées (à pied et en kayak) Chantier bénévole : Alon sauv’ la prairie –Gratuit – En famille – A partir de 7 ans Mercredi 26 juillet à 7h30

________________________________________________ Les réservations sont conseillées.

La description des animations sont en ligne sur www.reserve-etangsaintpaul.fr

Tarifs :

Visite guidée pédestre : 3€ (tarif réduit) ; 5,50€ (plein tarif), 15€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants).

Visite libre en kayak : 5€

Atelier enfants : 5€

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ de 65 ans), personnes porteuses d’un handicap.

Informations et réservations au 02 62 80 23 00

