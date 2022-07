La grande Une Des travaux sur la Rivière des Remparts obligent à la levée de protection de 5 espèces

Dans le cadre des travaux de confortement de la falaise du pont de la Rivière des Remparts, la préfecture de La Réunion a émis une dérogation sur la protection de 4 espèces d’oiseaux et d'une espèce de reptile protégées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 12:17

La décision ne fut pas simple à prendre, mais elle est jugée nécessaire. La préfecture autorise la Région, par dérogation au code de l’environnement, à intervenir sur un espace naturel où quatre espèces d’oiseaux et une espèce de reptile terrestre sont protégées.



Cette dérogation doit permettre d’effectuer des travaux de confortement de la falaise du pont de la Rivière des Remparts sur la commune de Saint-Joseph. Les travaux visent la protection de la RN1002 contre le risque de destruction en cas de déstabilisation des parois rocheuses lors de crues majeures. La raison impérative d’intérêt public majeur du projet et l’impossibilité d’autre solution technique ont motivé cette décision de dérogation.



Ainsi, la levée de l’interdiction de destruction, d’enlèvement et de transport des oeufs et des nids, la capture ou l’enlèvement de spécimens a été décidée. Celle-ci concerne 4 espèces d’oiseaux : l’oiseau-lunette gris, la tourterelle malgache, le héron strié et le Paille-en-queue à brins blancs. Le caméléon panthère est l’espèce de reptile visée par cette dérogation.

Un encadrement strict



Néanmoins, la dérogation est strictement encadrée. Une recherche active des nids sera réalisée avant le début du chantier le 31 août. En cas de découverte de nids, les travaux ne débuteront qu’après éclosion des oeufs et l’envol des oisillons. Une procédure de sauvetage pourra également être enclenchée avec l’accord de la DEAL.



Le chantier sera également conditionné à de nombreuses règles. La dérogation concerne la proximité des appuis de l’ouvrage et le linéaire de la piste CASUD. Les vols en hélicoptère seront interdits, comme les éclairages nocturnes. Les travaux de débroussaillage devront être effectués avec du matériel léger et très lentement afin de laisser le temps aux animaux de fuir.



Des mesures de compensation seront également mises en place comme des nichoirs pour les Pailles-en-queue. Un suivi environnemental sera effectué durant l’ensemble du projet qui doit durer 18 mois.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur