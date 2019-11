Des travaux prévus à la plage des Roches Noires

L’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques seront interdits du 18 au 21 novembre 2019 inclus en raison d’une opération de pré-calibrage du cordon dunaire littoral de la Ravine Saint-Gilles menée par le Territoire de la Côte Ouest (TCO).La ville de Saint-Paul prend un arrêté relatif à des travaux. Un second arrêté municipal prévoit l’interdiction de stationner dans les rues de la Poste et du port de Saint-Gilles-les-Bains, du dimanche 17 novembre à partir de 20 heures au lundi 18 novembre à 9 heures.Une mesure prise pour permettre l’évacuation des engins de travaux publics dans le cadre des opérations menées par le TCO.Ces travaux préventifs consistent à abaisser le niveau de la dune de sable (mais sans qu’il passe en dessous du niveau de la ravine en amont) pour permettre l’écoulement des eaux de la ravine à travers le cordon.En cas de forte montée des eaux, le niveau du cordon dunaire reste suffisamment bas pour laisser s’écouler la ravine. De même, en cas de forte houle, celui-ci est assez haut pour éviter une remonte des eaux en amont.