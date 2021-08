Rubrique sponsorisée Des travaux menés sur le captage aux Orangers

La Ville de Saint-Paul vient de terminer les travaux d’entretien du captage « Raisin marron » à la mi-août. Cet ouvrage alimente en eau le secteur des Orangers-les-Hauts dans le Cirque de Mafate. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 15:43

Des travaux menés sur le captage des Orangers Le but est de se sécuriser contre les risques de chute lors des travaux en hauteur sur des parcours très acrobatiques. Cette ligne de vie serpente le long du sentier d’accès, désormais débroussaillé. Ces travaux améliorent grandement les conditions d’accès au captage inspecté mi-août. Des travaux menés sur le captage des Orangers D’autres opérations se déroulaient. Le curage de l’ouvrage, impossible à visiter entre 2019 et 2020 du fait de sa difficulté à y accéder, et la suppression des bananiers l’entourant. Des travaux menés sur le captage des Orangers Chantier achevé à Roche Plate La société réparait des fuites sur la conduite d’adduction et réalisait un aménagement pour capter une résurgence (apparition des eaux en surface au terme d’une circulation entièrement souterraine). Ces travaux servaient à mettre à jour les données disponible sur ce captage.

Cette opération sur le captage « Raisin marron » s’inscrit dans le prolongement du chantier achevé à Roche Plate en juin 2021. L’aménagement effectué améliorait l’alimentation en eau de cet ilet de Mafate. Travaux sur le réseau d’eau à Roche Plate Avec la création de conduites d’adduction à proximité du plateau de l’église, la pose d’environ 1,2 kilomètre de canalisation et l’installation d’une citerne de 25 mètres cubes sur la partie haute de ce même plateau pour la nouvelle école de Roche Plate. Distribution en eau plus performante Sa construction rendait les travaux d’alimentation en eau prioritaires. La distribution en eau se montre plus performante sur le plateau de l’église.

