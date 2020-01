Des travaux menés aux Roches Noires

L’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques seront interdits du mercredi 22 au vendredi 24 janvier 2020 inclus en raison d’une opération de pré-calibrage de la Ravine Saint-Gilles et de reprofilage.La ville de Saint-Paul prend un arrêté relatif à des travaux. Un second arrêté municipal interdit de stationner dans les rues de la Poste et du port de Saint-Gilles-les-Bains, du mardi 21 janvier à partir de 20 heures au vendredi 24 janvier à 9 heures.Une mesure prise pour permettre l’évacuation des engins de travaux publics dans le cadre des opérations réalisées. L’entreprise devra avant tout début d’exécution des opérations informer les riverains, les commerces, les services publics et de sécurité.