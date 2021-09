Des travaux de restauration de la frange littorale boisée à l’Hermitage-les-Bains

Les travaux de restauration de la frange littorale boisée se poursuivent à l’Hermitage-les-Bains. Afin de lutter contre l’érosion du sous-bois et d’une partie de la plage, la Ville a entamé une démarche de re-végétalisation et d’aménagement fonctionnel afin de favoriser les modes de déplacement doux.



Ce vendredi 03 septembre, c’est au micro de Réunion la Première que Virginie Sallé, adjointe de quartier dans le secteur de Saint-Gilles les bains, s’est exprimée sur les enjeux environnementaux de cette démarche.



En plus d’améliorer le cadre de vie des usagers, ces travaux permettront surtout la sauvegarde d’un espace naturel prisé des réunionnais.



Des ateliers pédagogiques pour le grand public seront également organisés lors de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre prochains, afin de permettre aux plus petits, comme aux plus grands de s’approprier les modes de déplacements doux.



Ceux-ci seront, à terme, privilégiés sur la bande littorale du sentier des plages de l’Hermitage-les-Bains.