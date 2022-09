Des travaux de reprofilage menés aux Roches Noires

Ces opérations visent à prévenir le risque inondation et d’ensablement du port de Saint-Gilles-les-Bains.



Afin de permettre l’acheminement et l’évacuation des engins de travaux publics, il sera interdit de stationner dans les Rues de la Poste et du Port de Saint-Gilles-les-Bains, du dimanche 4 septembre, à 22 heures jusqu’au lundi 5 septembre à 9 heures et du vendredi 9 septembre à 22 heures jusqu’au samedi 10 septembre à 9 heures.



La Ville de Saint-Paul prend des arrêtés municipaux à ce sujet afin de réglementer provisoirement le stationnement.