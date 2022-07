Des travaux de désamiantage entrepris à la médiathèque Leconte de Lisle de Saint-Paul

Dans le cadre des travaux de désamiantage au sein de la médiathèque Leconte de Lisle, de juillet à septembre 2022, la Ville de Saint-Paul informe les usagers que l'intérieur du site est exempt de tout risque de contamination. Ainsi, le public peut continuer à fréquenter les services de la médiathèque en toute quiétude.



En effet, ces travaux de désamiantage, réalisés par une entreprise agréée et compétente dans ce domaine, ont fait l’objet d’une communication obligatoire (un mois avant le démarrage des travaux) auprès de la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie) et de l’Inspection du travail mi-mai 2022 sous la forme d’un plan de retrait.



Ce plan de retrait amiante est un document obligatoire sur tout chantier de retrait ou de confinement de matériaux, d’équipements et de produits contenant de l’amiante.



Ce document est un véritable outil de protection des travailleurs, intervenant sur les chantiers de désamiantage contre les risques liés à l’inhalation des poussières de l’amiante. Toutes les informations relatives à la sécurité des salariés lors du processus de retrait de l’amiante sont mentionnées dans ledit plan : équipements, conditions de travail...



Un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est également chargé de suivre l’opération en lien avec le plan de retrait en matière de sécurité et de protection de la santé.



En ce sens, la municipalité a également élaboré un protocole permettant aux agents de la médiathèque de travailler en toute sécurité en lien avec la médecine préventive.