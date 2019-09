Des travaux d’urgence sont programmés sur les plages des Brisants et des Roches Noires

Jeudi 5/09 et vendredi 06/09 : Evacuation des sédiments stockés dans la Base Nautique de l’Ouest Déplacement des embarcations du parking des Brisants dans la Base Nautique de l’Ouest

Suite aux fortes houles de ces trois dernières semaines, le TCO a procédé à des opérations de désensablement du port de St Gilles les Bains afin de permettre aux embarcations de sortir du port et de poursuivre leurs activités économiques, et aux secours en mer d’intervenir rapidement si nécessaire.Pour plus d’efficacité, il convient aujourd’hui de réguler le niveau de sable des deux plages situées de part et d’autre du port.A partir du 5 septembre, des interventions auront lieu sur le secteur des Brisants à St Gilles les Bains. Elles consisteront à déplacer le surplus de sable de la plage des brisants vers celle de l’Hermitage :