Des tracts pour un transport public gratuit, pour tous, partout et tout le temps

Un transport public gratuit, pour tous, partout et tout le temps: c'est possible!



La gratuité partielle ou totale du transport public fait son chemin dans de nombreuses villes du monde et en France. La mobilité est un besoin humain et un droit universel. Comme l'éducation et la santé nous pensons que le transport public devrait être gratuit. C'est possible dans une trentaine de ville en France, dans de grandes villes du monde, avec des retombés considérables sur le budget des ménages, sur la santé et sur l'environnement. Ca devrait être possible ici aussi, en tous les cas, on pourrait au moins mettre la faisabilité du projet à l'étude.



C'est bon pour le budget des ménages, pour l'environnement et la santé



La population se plaint des charges qui pèsent sur le budget du foyer. Les produits de grande consommation beaucoup plus chers ici, mais aussi le poids des Impôts et CSG, Taxes et Redevances, Loyers et Transports etc. Les ménages à faibles revenus et les ménages intermédiaires souffrent le plus. Actuellement ce sont les catégories les plus touchées par les mesures gouvernementales. Ce projet va dans le bon sens pour tous les ménages.



Par ailleurs, les études ont montré que la gratuité des transports en commun a entrainé une diminution de l'utilisation de la voiture individuelle ce qui est bénéfique pour l'environnement et pour la santé.



C'est une volonté politique



Une autre préoccupation de la population est l'utilisation de l'argent public.



La mise en place du transport public gratuit est une question de volonté politique. Par exemple l'argent utilisé pour financer les très nombreuses et très couteuses campagnes de publicité contre les fraudes dans les bus pourrait être mis au service de la gratuité des transports.



Des transports en bus, gratuits, partout, tout le temps, c'est possible et nous sommes pour!



Réactions des personnes rencontrées:



Nous avons choisi le mail du chaudron car c'est un lieu de passage de nombreux bus. Nous avons été bien accueillis, par une population très ouverte à la discussion car hors contexte électoral. Nous avons touché environs une centaine de personne en 1H30 approximativement. Nous comptons continuer cette campagne dans d'autres lieux comme celui-ci.



Voici quelques réactions/réponses:

C'est impossible, on n'y croit pas. Notre réponse: Cela se fait déjà dans le monde et parfois depuis plus de 10 ans et ici c'est déjà le cas pour certaines personnes. La preuve que c'est possible.

Une diminution des tarifs oui mais pas la gratuité totale. Notre réponse: La gratuité pour tous est un principe, comme l'école gratuite ou la santé gratuite. C'est utiliser la solidarité dans ce sens.

Oui mais quel financement? Il faut bien payer ces entreprises. C'est encore nos impôts qui vont augmenter. Notre réponse: La billetterie ne paye que 15% du budget total. Imaginez que tous les frais liés à la billetterie et aux contrôles disparaissaient. Et si l'argent des campagnes publicitaires contre les fraudes et autres propagandes inutiles était utilisé pour financer ce projet?

On est complètement pour! “Je suis au RSA, je touche environ 550€, et ma cotisation mensuelle pour le bus est de 16€. Avec ça je peux acheter 2 sachets de riz pour mes enfants, ou 3 poulets Ti gayar!“

“Moi je n'aime pas quand les gens sont humiliés dans le bus à cause d'un ticket. Je trouve que ça ne devrait pas exister. On devrait leur parler mais pas les humilier. La dernière fois j'ai vu une dame âgée se faire sortir du bus parce qu'elle avait oublié sa carte ; c'est injuste parce que les contrôleurs savent que c'est gratuit pour elle.”

“Moi un jour j'ai vu le déplacement de la brigade policière car un jeune rechignait à donner ses coordonnées: tout ça pour 1€30... c'est ridicule.”

Il faudra penser à améliorer le système de bus, qu'il soit plus adapté aux personnes en poussette par exemple. Et au lieu de la répression mettre des agents pour veillez à la sécurité.

Notre réponse: Vous trouverez d'autres exemples dans le petit journal et toutes les explications nécessaires.

