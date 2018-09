Législative 2018 Des tracts "Hamilcaro lé mort" distribués à Saint-Louis "Nous sommes dans des élections législatives et non municipales". Dans la nuit de mardi à mercredi des tracts ont été distribués faisant référence aux prochaines municipales qui se joueront en 2020 à St-Louis. Dans un communiqué, Patrick Malet "condamne fortement ces agissements et demande aux candidats de respecter le travail des agents communaux". Le maire en appelle à "la responsabilité de tous les candidats" alors que le 2e tour de la législative partielle se tiendra ce dimanche.





En effet, la semaine dernière, un autre tract avait été distribué dans plusieurs rues mettant en cause une famille militante.



Je condamne fortement ces agissements et demande aux candidats de respecter le travail des agents communaux qui chaque jour, oeuvrent pour rendre à Saint-Louis ses plus belles couleurs.



Des agents du service Environnement ont donc été dépêchés pour nettoyer ces mêmes quartiers.



Je déplore cet acte et j’appelle à la responsabilité de tous les candidats pour que ces élections législatives partielles se déroulent dans la plus grande sérénité. Nous sommes dans des élections législatives et non municipales. Il faut cesser avec ces méthodes archaïques! " Patrick MALET, Maire de Saint-Louis "Dans la nuit du 25 au 26 septembre, des tracts ont été distribués dans plusieurs quartiers de la ville citant un ancien maire de Saint-Louis. C’est la deuxième fois que ce genre de méthode est utilisée lors de ces élections législatives partielles à Saint-Louis.En effet, la semaine dernière, un autre tract avait été distribué dans plusieurs rues mettant en cause une famille militante.Je condamne fortement ces agissements et demande aux candidats de respecter le travail des agents communaux qui chaque jour, oeuvrent pour rendre à Saint-Louis ses plus belles couleurs.Des agents du service Environnement ont donc été dépêchés pour nettoyer ces mêmes quartiers.Je déplore cet acte et j’appelle à la responsabilité de tous les candidats pour que ces élections législatives partielles se déroulent dans la plus grande sérénité. Nous sommes dans des élections législatives et non municipales. Il faut cesser avec ces méthodes archaïques! " Zinfos974 Lu 259 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ Pierrick Robert soutenu par Julie Bègue, suppléante de Jonathan Rivière (Pierrot Dupuy) 7ème circonscription: L'étrange discrétion de Nassimah Dindar