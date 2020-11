La grande Une Des tirs d’explosifs programmés à Salazie

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de La Réunion a reçu l’autorisation préfectorale pour l’utilisation de produits explosifs à des fins scientifiques. Ils vont permettre de mieux comprendre les risques de glissements de terrain qui menacent le cirque. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 09:53 | Lu 528 fois

Les géologues du BRGM vont utiliser des produits explosifs dans le cadre du projet de recherche sur la compréhension et le suivi des mouvements de terrain de grande ampleur lancé en 2002. Le cirque de Salazie est le théâtre de l’un des plus grands glissements de terrain habité du monde, et comprendre ce phénomène est un enjeu majeur.



L’opération va consister à faire exploser des micro-charges qui vont générer des ondes dans le sous-sol. Ces vibrations qui en résulteront vont permettre d'obtenir une imagerie sismique grâce à des capteurs, ce qui équivaut à une échographie du sous-sol. Ces informations permettront de mieux connaître l’agencement du sous-sol et mieux appréhender les risques.



Concernant les explosifs, Kevin Samyn, le directeur régional du BRGM, assure "qu’il y aura peut-être un léger bruit, mais pas de vibrations" ressenties par les habitants du cirque.



Les explosifs seront utilisés par des experts et toutes les certifications ont été délivrées par l’État et la gendarmerie. Si aucune date n’a encore été fixée, les opérations devraient débuter courant novembre.



