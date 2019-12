Des tickets en Franc réapparaissent en billetterie d'un match de foot

Le championnat de D1 Régionale a sacré il y a 1 mois la JS Saint-Pierroise. A la billetterie des stades de notre championnat de football, quelle n'a pas été la surprise de supporters de foot de se voir remettre des tickets estampillés en Franc...



Un premier specimen nous avait été envoyé par un supporter étonné le lendemain du match AS Capricorne Vs JSSP le 23 novembre 2019, avant qu'un autre ticket ne nous soit envoyé il y a quelques jours par un autre passionné de foot péi.



Côté billetterie donc, de très anciens rouleaux de tickets avec un prix en Franc ont été délivrés, avec par dessus, le prix en euro qui a été tamponné. Il s'agit de rouleaux de tickets non utilisés avant le passage à l'Euro en 2002 et donc réinjectés dans le circuit de billetterie près de vingt ans plus tard. Retour vers le futur donc.



Logiquement, c'est un autre format de billet (celui de couleur jaune sur la photo) qui est mis en vente en billetterie pour les spectateurs.