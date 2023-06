Actu Ile de La Réunion Des températures toujours au-dessus des normales saisonnières

Le bulletin complet de Météo-France: Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 06:18

La journée de lundi débute sous un temps clément avec la présence de larges éclaircies. Le soleil se montre un peu moins généreux sur les régions du Nord et de l'Est.



Au fil de la matinée, les nuages de pente se développent et vers la mi journée l'ensemble du relief se retrouve sous une couverture nuageuse.



L’après-midi, cette tendance se confirme et quelques averses se déclenchent ici ou là sur le relief. Ces dernières restent peu marquées.



Nuages et soleil se partagent le ciel sur le littoral avec un bémol pour les régions de Saint Philippe à Sainte Rose et vers la route en Corniche où de petites averses peuvent se déclencher avant la fin de journée.



Les températures restent au-dessus des normales.



Le vent est peu marqué de secteur Est. Il prend une composante Sud sur les plages de l'Ouest en mi-journée.



La mer est peu agitée à agitée avec la présence deux petites houles, une de secteur Sud-Ouest le long des côtes Ouest et Sud, et une de secteur Est à l'Est toutes deux comprises entre 1 mètre et 1 mètre 50.