Des températures records pour le mois de janvier 2019

Pour le mois de janvier 2019, Météo France a relevé des températures supérieures de 1.4°C par rapport aux moyennes de saison alors que l’écart est de +1.2°C (2ème rang des plus chaudes) pour les températures maximales. On note également une augmentation de +1.6°C (1er rang des plus chaudes) pour les températures minimales.



Des épisodes de fortes chaleurs



Le 25 janvier, 37,0°C ont été relevés à La Pointe des Trois-Bassins, ce qui constitue un record absolu de température maximale pour toute l’île, l’ancien record datant du 6 mars 2004 avec 36,9°C au Port. Cette situation s’explique par un vent chaud de Nord-Est. Par effet de Foehn, les maximales les plus élevées ont été relevées sur l’Ouest.



La station de Cilaos a battu son propre record absolu avec 31,2°C relevé le 26 janvier, l'ancien record étant de 30,5°C le 10 février 2017. D’autres stations battent leur propre record, mais pour un mois de janvier seulement avec 31,5°C à Bellevue-Bras-Panon le 21 janvier, l'ancien record étant de 30,8°C le 7 janvier 2015 avec une température de 33,6°C à Beauvallon le 25 janvier l'ancien record étant de 32,9°C le 5 janvier 2002.



Des précipitations en baisses



Pour les 10 premiers jours de l'année 2019, un épisode pluvio-orageux du 7 au 8 janvier avec de fortes averses sur le Nord et l’Est. Pour la 2 ème décade, on note de fortes averses localisées notamment en fin de nuit du 16 au 17/01 sur le Nord-Est et l’après-midi du 18/01 sur le SudOuest. La 3 ème décade a vue de fortes averses les 26 et 27/01 sur le Nord et l’Ouest ainsi que le 28 janvier sur la moitié Sud, et le 29/01 sur le Sud, notamment le Sud Sauvage.



Si le bilan global est de –20%, il est cependant excédentaire sur le Sud-Ouest.