A la Une .. Des températures encore inférieures aux normales de saison

Les habitants des hauteurs, en ressortant couettes et paltos, ont particulièrement senti la baisse de températures ces dernières nuits. 5.9°C ont été relevés en fin de nuit de lundi à mardi à la Plaine des Cafres. Par NP - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 09:56





Ont ainsi été relevés : "5.9°C en fin de nuit de lundi à mardi à la Plaine des Cafres (2ème valeur de mini les plus basses pour un mois de janvier) et 4.1°C en fin de nuit dernière au Maïdo (tempé mini la plus basse pour un mois de janvier)", précise le service météorologique.



Des températures minimales "remarquablement froides" sont attendues à nouveau la nuit prochaine. Le passage du front froid orageux lundi se fait encore sentir dans les hauts. Les températures minimales ont chuté en dessous des normales de saison, confirme Météo France.Ont ainsi été relevés : "5.9°C en fin de nuit de lundi à mardi à la Plaine des Cafres (2ème valeur de mini les plus basses pour un mois de janvier) et 4.1°C en fin de nuit dernière au Maïdo (tempé mini la plus basse pour un mois de janvier)", précise le service météorologique.Des températures minimales "remarquablement froides" sont attendues à nouveau la nuit prochaine.