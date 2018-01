Des téléphones dans chaque cellule : Source de dérives ou d'apaisement ?

Le ministère de la Justice veut installer des téléphones dans les cellules de l’ensemble des prisons de France. Un appel d’offres a été lancé pour équiper les quelques 50 000 cellules des 178 établissements pénitentiaires, hors quartiers disciplinaires.



Pour le ministère de la Justice, l’objectif est double : favoriser le maintien des liens familiaux, mais surtout, éradiquer les trafics de téléphones portables.



L’annonce fait réagir les syndicats à La Réunion. Pour Vincent Pardoux, secrétaire de FO Pénitentiaire, l’installation de ces téléphones est loin d’être une évolution favorable dans le milieu carcéral. "Il existe déjà des points phone, 3 090 sur l’ensemble du territoire. Ces cabines permettent aux détenus de contacter 4 numéros présélectionnés et contrôlés, sur un créneau horaire compris entre 8h et 17h, explique Vincent Pardoux, avec le manque d’effectif et difficultés que nous rencontrons dans la profession, contrôler plus de 50 000 téléphones ne fera que dégrader encore plus nos conditions de travail et complexifier nos tâches".



Selon le syndicat, ces téléphones en cellule ne seront par ailleurs pas efficaces contre les portables prohibés possédés par les détenus. "En prison, un téléphone portable sert à contacter d’éventuels complices, faire pression sur des témoins ou des victimes… Les détenus veulent pouvoir appeler à toute heure et surtout sans être contrôlés". Autre fléau dénoncé par le syndicat, l’utilisation de ces téléphones par les individus incarcérés pour se filmer ou filmer le personnel pénitentiaire à son insu.



"On trouve des téléphones portables au quotidien, c’est un fait avéré. Permettre aux détenus d’appeler qui ils veulent, quand ils veulent ne règlera pas le problème principal", déplore le porte parole du syndicat.



Un nouveau moyen de pression entre détenus ?



Avec l’installation de ces téléphones fixes, le syndicat craint également de nouvelles tensions et de nouveaux incidents dans les prisons. Notamment dans les prisons comptant plusieurs détenus par cellule. "Il n’y aura pas de règles et pas de confidentialité possible. Cela pourrait même créer un nouveau phénomène de racket". Vincent Pardoux fait ici référence aux « chefs de cellule » qui pourraient utiliser ces installations pour faire pression sur d’autres individus.



"Un facteur d'apaisement" selon l'adjoint au directeur de la prison du Port



Du côté de l'administration pénitentiaire, la mesure est perçue comme une "évolution qui va dans le sens de l'histoire", estime Lionel Grand, adjoint au directeur de la prison du Port. "Ce sera un facteur d'apaisement", ajoute-t-il en citant l'expérience réalisée sur un an dans une prison de la Meuse. Le directeur de cet établissement a constaté un apaisement général et une baisse de 30% de la détention de téléphones portables prohibés.



"Chaque détenu pourra appeler ses enfants le soir avant de se coucher par exemple, ce qui maintient un lien non-négligeable avec la famille", argumente Lionel Grand. Concernant le manque de personnels et la charge de travail supplémentaire, chaque directeur d'établissement pourra faire des demandes de renfort, avance-t-il.



Une délégation de service public (DSP) sera mise en place. L'Etat va sous-traiter la mise en place, la gestion et la maintenance des postes téléphonique avec une société privée qui se rémunérera grâce aux appels. 54 000 cabines sont à mettre en place sur deux ans et demi sur l'ensemble du territoire (Dom-TOM compris). Les communications via ces téléphones fixes seront à la charge des détenus. Les premiers établissements devraient être équipés d'ici à la fin de l'année.