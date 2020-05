A la Une . Des tarifs aériens spéciaux pour le retour des étudiants réunionnais Le ministère des outre-mer annonce un tarif étudiant négocié avec Air France et Air Austral.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 14:31 | Lu 619 fois

Il coûtera 460€ à un étudiant pour rentrer à La Réunion. Le ministère des outre-mer annonce la mise en place d’un tarif spécial négocié avec Air France et Air Austral destiné aux étudiants des départements et régions d’outre-mer qui souhaiteraient retourner dans leur territoire entre le 1er juin et le 31 août 2020.



Les Antillais et les Guyanais s’en tirent mieux puisqu’ils paieront respectivement 342€ et 414€. La possibilité de mettre en place un tarif spécial pour Mayotte sera étudiée lorsque la situation sanitaire sur place le permettra.Les étudiants qui disposent déjà d’un billet retour, mais ne souhaitant pas ou ne pouvant pas l’utiliser avant la fin de l’année universitaire pourront obtenir un avoir ou une prolongation de leur billet jusqu’à fin 2020.



Les vols restent réduits, des délais seront éventuellement nécessaires pour bénéficier de ce tarif. Les réservations seront ouvertes dès le lundi 18 mai 2020.





