Des surfeurs à l'eau en plein confinement, un président d'association hausse le ton

Même le confinement n'arrête pas certains surfeurs de se mettre à l'eau, malgré tous les risques que cela représente. C'était encore le cas ce mardi, en fin d'après-midi à la Pointe au Sel, à la veille de la date de l'attaque qui a coûté la vie à Adrien Dubosq. De quoi faire réagir Gilbert Pouzet, président de l’association Leu Tropical Surf Team.



"Tous les indicateurs sont au rouge concernant la probabilité d'une attaque [de requin]", tire-t-il la sonnette d'alarme. "Je peux comprendre cet engouement car étant moi aussi passionné . Mais je pense que c'est prendre de gros risques à une heure où le soleil commence à décliner, avec un fort vent de sud , et sur un spot qui n'est pas fréquenté habituellement, et une absence de pêche depuis quelques jours sur le secteur. En ma qualité de président je me dois de dénoncer ces actes et d'appeler à la raison ces personnes qui n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes", exprime-t-il, rappelant les différents arrêtés en cours.



Il en appelle au bon sens : "Ce n'est pas le moment de mobiliser les services de secours qui ont déjà beaucoup à faire en ce moment, au cas où un accident devrait survenir, et ainsi donner raison à nos détracteurs . J'en appelle à votre civisme et à votre bon sens . Votre passion ne doit pas prendre le pas sur votre raison."