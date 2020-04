Des supermarchés ne prennent toujours pas assez de précautions

Au bout d’un mois de confinement, entreprises et particuliers devraient être au point concernant les règles de sécurité sanitaire en vigueur. La plupart des grandes surfaces ont d’ailleurs mis en place des mesures de protection pour le personnel et les clients.



Il semble qu’un établissement de l'Ouest soit un peu moins tatillon que les autres, malgré les risques encourus pour le personnel et les clients. Ainsi, les caissières n’ont aucune protection. La sécurité n’assure aucun filtrage à l’entrée, occasionnant une importante foule à l’intérieur du magasin et des files d’attente interminables sans aucune distance de sécurité.



Ajouté à cela, une pincée d’incivisme individuel, notamment au rayon des oignons, et vous obtenez un cocktail qui peut s’avérer dangereux.