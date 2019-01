Des substances toxiques retrouvées dans les couches, le gouvernement rassure les parents

L'Agence nationale de sécurité sanitaire a dévoilé une étude sur les risques liés aux couches pour les bébés. Dénonçant la présence de substances chimiques dangereuses, elle appelle notamment à supprimer toutes substances parfumantes.



Si les autorités sanitaires n'ont pas dévoilé de liste noire, elles assurent que les substances incriminées ont été retrouvées dans des couches classiques, mais aussi dans des couches bio. Des traces d’hydrocarbures (liées aux colles utilisées dans les scotchs de fermeture des couches) ainsi que du formaldéhyde et des pesticides ont été retrouvés par les experts dans certaines couches.



"Je tiens à rassurer les parents"



Convoqués par les ministres de l'Economie, de la Santé et de la Transition écologique, ​l es fabricants et distributeurs sont appelés à revoir les compositions et les modes de fabrication de leurs produits, et à prendre dans les 15 jours des engagements pour éliminer les substances dangereuses. Passé ce délai, des contrôles seront effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).



Le gouvernement a en outre voulu se montrer rassurant. "Je tiens à rassurer les parents, l’Anses dit bien qu’il n’y a pas de risque immédiat pour la santé des enfants ", a indiqué la ministre de la santé Agnès Buzyn, soulignant que des risques sur le long terme n'étaient pas exclus. Le ministre de la transition écologique François de Rugy a de son côté mis en avant une volonté de progression, évoquant le principe de précaution.