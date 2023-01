Des statues vandalisées au temple du Chaudron

Des statues du temple tamoul du Chaudron ont en partie été cassées. Jean-Luc Brimbel, président du lieu de culte, a découvert les actes de vandalisme à son arrivée ce jeudi 5 janvier à 8 heures du matin.



Le temple avait été fermé le 2 janvier afin de procéder à un grand nettoyage après la marche sur le feu le jour du Nouvel An. Il n'y avait donc personne sur le lieu de culte qui ne dispose d'ailleurs pas de dispositif de vidéosurveillance. Les idoles les plus faciles d'accès et les plus apparentes ont été ciblées par les vandales.



La communauté tamoule est choquée et déplore des actes au lendemain d'une période pieuse composée d'un carême de 18 jours et d'une marche pénitente.



Les forces de l'ordre sont attendues sur place pour procéder aux premières investigations afin de retrouver les auteurs du premier acte de vandalisme perpétré au sein du temple du Chaudron.