Des stages sportifs proposés pendant les vacances !

Saint-Paul, Ville Active et Sportive, organise des stages sportifs pour les marmay et les adolescents pendant les vacances scolaires de mars dans plusieurs Bassins de vie ! Attention, les places sont limitées. Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire à la Direction des sports au 02 62 34 49 34 ou à l’adresse électronique suivante (inscriptions.asa@mairie-saintpaul.fr).



Ces activités se dérouleront du 13 au 17 et du 20 au 23 mars, de 8h30 à 12 heures et de 13 heures à 15h30. On vous conseille également de prévoir un goûter, de l’eau et un équipement adapté pour vos enfants.



Retrouvez le programme des stages sportifs :