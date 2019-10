Des stages de sport pour les marmailles

Handball, football, natation : des disciplines pratiquées par plusieurs petits saint-paulois dans différents quartiers de Saint-Paul du 14 au 18 octobre 2019. Des élèves de primaire et des collégiens participaient à des mini-stages organisés régulièrement pendant les petites vacances scolaires.



Une initiative appréciée par les 30 premiers inscrits sur chaque site. Les stades de Cormoran à Plateau Caillou et celui du Bernica accueillaient les matches de foot. Avec des équipes composées de marmailles de CM1, de CM2 et de sixième.



Les sessions de hand se tenaient au gymnase du Guillaume pour les enfants de CE2, de CM1 et de CM2. Les jeunes de CM2 se perfectionnaient en natation à la piscine Josselyn-Flahaut.



Tous ces sportifs repartaient avec un diplôme “Sport vacances” remis par les éducateurs du service des Sports de la ville de Saint-Paul. Ces derniers encadraient en effet ces mini-stages gratuits.