A la Une . Des stages avec Christophe Daffreville, coach de l'équipe de France amateur

Actuel coach de l'équipe de France amateur de MMA, Christophe Daffreville est de retour à La Réunion pour dispenser trois stages. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 07:33

L'entraîneur Christophe Daffreville revient dans son île natale pour offrir aux passionnés de MMA trois stages exceptionnels. Ancien combattant professionnel, Christophe Daffreville est désormais reconnu pour son expertise en tant que coach de l'équipe de France amateur de MMA.



Ces stages se dérouleront le samedi 1er juillet 2023 à Saint-Paul, au Dojo David Douillet, de 10h à 12h, le dimanche 2 juillet à Saint-Louis, au Fight and Fitness - zone Bel Air, de 9h à 11h, et enfin, au Tampon, le lundi 3 juillet 2023, au Dojo du 10ème, complexe Dijoux Carnot, de 18h à 20h.



Figurant parmi les pionniers du sport en France, Christophe Daffreville possède un palmarès professionnel de 7 victoires et 7 défaites et partagera l'expérience acquise lors de ses années de combattant et d'entraîneur. Les amateurs de MMA auront ainsi l'opportunité d'apprendre auprès d'un expert de renom.



"Accueillir Christophe à La Réunion est en soi un événement. En 2014, il nous a apporté une aide précieuse lors du lancement du projet IOFC destiné aux amateurs de la zone océan Indien. De nombreux acteurs locaux nous réclament un événement autour de ce label. Avec Christophe, nous aurons l'occasion de travailler sur la détection et le lancement des compétitions, notamment avec la réalisation d'une étape de la MMA League. Coordonner sa venue est un véritable plaisir. Son expérience au plus haut niveau fait de lui une référence incontournable du MMA français", déclare Cédric Certenais, coordinateur local de la FMMAF.



Pour plus d'informations et réservations, veuillez contacter le 0692.73.08.05 ou par e-mail à iofc.tv@gmail.com.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur