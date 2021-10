Des solutions sont en cours de déploiement pour faire face à la perturbation de la qualité de l’eau potable dans certains quartiers de Saint-Leu

Un plan d’action progressif décliné en 4 phases Afin d’atténuer l’exposition de la population aux risques sanitaires et par principe de précaution, des actions transitoires sont en cours de déploiement, dans la perspective d’une solution plus pérenne déjà à l’étude : 1 | La distribution de bouteilles d’eau à des publics prioritaires – en cours, depuis le début du mois d’octobre jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de la phase 2 –

Il s’agit d’une réponse immédiate à la situation d’urgence, destinées aux structures accueillant des publics « sensibles » tels que les enfants en bas âge (crèches) et jeunes enfants (écoles maternelles et primaires), ainsi que les personnes âgées (EHPAD) ou immunodéprimées. 2 | La mise en place de systèmes de filtration au robinet dans les établissements scolaires des 1er et 2nd degrés – déployée courant novembre jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de la phase 3 –

L’objectif est de limiter le recours, dans des espaces collectifs, à la distribution de bouteilles d’eau qui pose des problèmes de logistique et de déchets plastiques. 3 | La consolidation et la sécurisation globale du réseau de distribution d’eau – déployée au cours du 1er semestre 2022, en attendant la phase 4 –

Il s’agit de renforcer la stérilisation de l’eau en ajustant le pH des eaux distribuées, afin d’améliorer la désinfection ainsi que la désinfection UV, permettant de réduire le risque parasitaire lors des faibles turbidités.

4 | La construction d’une usine de potabilisation à Maduran, de sa chaîne de transfert des eaux traitées et de ses réservoirs de stockage – en cours, pour une mise en service des 4 lots de travaux de façon successive tout au long de l’année 2023 –

Il s’agit d’un projet structurant, d’une absolue nécessité pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la zone. Le projet consiste à réaliser des travaux de renforcement et de modernisation des installations d’eau potable à Maduran. Initié par la commune en 2005 (démarrage des études de conception) et transféré au TCO au 1er janvier 2020, les marchés de travaux ont été notifiés en mars 2020 par le TCO.



Suite à un glissement du calendrier initial, dû à la complexité technique du projet et plus généralement au contexte de crise sanitaire, les travaux démarreront à la reprise du BTP en janvier 2022.