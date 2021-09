A la Une . Des soignants de métropole insultés et menacés à leur arrivée en Martinique

Les mots manquent aux autorités locales de Martinique pour qualifier le comportement d'activistes qui ont accueilli, sous les quolibets, des personnels soignants venus de métropole aider leurs collègues d'Outre-mer. Par LG - Publié le Samedi 11 Septembre 2021 à 09:15

C'est le mot "honte" qui revient le plus dans les commentaires de Martiniquais indignés. Jeudi soir à l'aéroport du Lamentin, des soignants en provenance de métropole ont été hués, insultés et menacés par des manifestants dont certains brandissaient le drapeau RVN (Rouge-Vert-Noir) revendiqué par des groupes et partis indépendantistes martiniquais.



Ces renforts sanitaires, tous volontaires, sont venus relayer de précédents contingents pour aider les équipes locales confrontées à une surcharge de travail dans les services de santé.



"Mesdames, Messieurs, chers soignants (...) vous êtes les bienvenus. Je condamne avec fermeté tout propos ou acte qui s’opposerait ou qui stigmatiserait l’élan d’humanité que vous exprimez envers notre peuple. La solidarité est un acte de courage", a réagi Serge Letchimy, lui aussi indigné par le comportement de cette dizaine d'activistes.



"A vous qui venez de la France entière soutenir la mobilisation locale, j’ai un message clair et net à vous faire passer : merci de votre solidarité et de votre mobilisation à nos côtés", ajoute le président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique.



Le point épidémiologique du vendredi 10 septembre en Martinique fait état de 115 nouveaux cas confirmés en 24 heures, de 361 hospitalisations et de 106 patients en soins critiques. Le département français des Antilles doit déplorer le décès de 556 personnes depuis le début de l'épidémie.



