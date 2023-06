Des sessions de golf pour les marmay de Bellemène et de Bras canot ce matin

Depuis le mois de mars, les élèves de CE2 à CM2 des écoles de Bellemène et de Bras Canot se sont formés à la pratique du golf sur le parcours de Bassin Bleu à Villèle. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), qui organise des activités sportives pour les enfants des écoles publiques, de la maternelle à l’élémentaire. Ce jeudi 8 juin, s’est déroulée la dernière séance en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, qui était ravi de pouvoir proposer aux élèves de la ville une activité scolaire et sportive originale. Un programme de 10 sessions d’entraînement avait été prévu les jeudis matin. Cette découverte a enchanté les enfants, leur permettant de pratiquer un sport peu courant dans les établissements scolaires à La Réunion. Par ailleurs, la Ville de Saint-Paul félicite M. MOUNIAMA et M. SIMINE, employés de la structure, pour leur qualification au championnat de France de clubs par équipe à Dijon. Saint-Paul est indéniablement une terre de champions !