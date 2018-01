La grande Une Des semi-remorques bloquent la SRPP

Les professionnels de la route et membres du l'UNOSTRA, le syndicat des transporteurs routiers, bloquent l'entrée de la SRPP depuis ce jeudi matin.



La raison du conflit est à chercher du côté de l'importation du fameux carburant moins cher que la CCIRPP s'était engagée à faire venir à La Réunion. Depuis l'époque du conflit social contre la vie chère, la coopérative carburant s'est muée en SARL, tout en ne perdant pas de vue l'objectif initial.



Après avoir surmonté nombre d'embûches administratives, la CCIRPP de Morad Guelalta serait prête à importer du carburant après un rapprochement avec une multinationale. Mais le bât blesse quant au site d'entreposage aujourd'hui totalement accaparé par le groupe Rubis (ex-SRPP) qui n'entend pas, selon Didier Hoarau, président de l'UNOSTRA et associé de la CCIRPP, partager son site de dépôt situé dans la zone industrielle du Port Ouest. Didier Hoarau met ainsi en cause la situation de monopole qui perdure sur ce secteur d'activité alors qu'un second opérateur a obtenu les agréments pour importer ce carburant moins cher. En octobre 2016, le gérant de la CCIRPP Morad Guelalta informait des dernières avancées dans ce dossier ô combien stratégique.



Les sociétés CCIRPP Sarl , Indian Océan Pétroleum Ltd venaient d'enregistrer, fin septembre 2016, avec la société LITASCO SA, filiale du géant pétrolier LUKOIL PJSC, un pacte économique. Ce qui préfigurait d'une réelle intention pour ces entreprises associées la volonté de vouloir briser la situation monopolistique qui prévaut à La Réunion en matière d'import d'hydrocarbures.



Des dizaines de semi-remorques entravent toujours l'entrée et la sortie de camion citernes devant ravitailler les stations-services et les camions jet devant livrer en kérosène les aéroports de l'île.



