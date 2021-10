A la Une .. Des sapeurs-pompiers alertent sur le manque d'effectif

Le syndicat de sapeurs-pompiers Action Catégorie C alerte sur un manque de secouristes opérationnels dans les casernes. Un courrier a été adressé au préfet pour lui demander de "mettre un terme à cette situation qui expose la population, les sapeurs-pompiers, et fait courir un risque contentieux à l'établissement". Par N.P - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 18:30

Le communiqué :



C’est un cri d’alarme du syndicat de sapeurs-pompiers Action Catégorie C : le nombre de secouristes opérationnels dans les casernes est en chute libre. Avec pour risques : des répercussions sur la qualité et la rapidité des secours. "Et donc la mise en danger de la population", appuie le syndicat.



Hier, son président, Michel Gonot a adressé une lettre au préfet de La Réunion, Jacques Billant, avec copie au directeur du SDIS. Des arrêts maladies en pagaille, un manque considérable de chefs d'agrès dans les casernes, un manque de recrutement de sapeurs pompiers professionnels et surtout d'anticipation des départs à la retraite.



Malgré un concours en fin d'année ouvert à 150 postes sur 4 ans d'inscription sur liste d'aptitude, le SDIS ne pourra pas attendre une année entière dans ces conditions, il faudra recruter par voie de mutation pour les représentants syndicaux et régler les contentieux avec de nombreux agents métropolitains pour que le SDIS 974 repartent sur de bonnes bases.



Un concours de sergent de sapeur-pompier professionnel sera demandé également dans le 2eme semestre 2022.