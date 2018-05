Des routes et des hommes : RD48 Salazie épisode 2

Poursuivons la découverte de la route de Salazie, du Pont de l'Escalier jusqu'au village de Salazie en passant par l'ancien "Tournant Z"...





Fabrice Tandrayen, Responsable de patrouille, UTR Est :



Fabrice Tandrayen, responsable de patrouille. Alors mi travaille sur la route départementale de Salazie, Saint-André depuis une quinzaine d’années.



Actuellement y’a des travaux, y’a eu des virages qui ont été quand même refait pour élargir la route, comme ici au « tournant Z ».

Y’a eu un nouveau tracé qui, auparavant c’était vers, plus au niveau de la falaise, maintenant on est venu sur un tracé plus droit.

C’est un danger de moins pour les usagers par rapport aux éboulis qu’il y avait auparavant.



Surtout ma la eu la chance d’avoir un accompagnement avec mes responsables. Aujourd’hui ma la eu la chance d’être responsable de patrouille.



Nous sommes les premiers intervenants à remonter les informations avec le service, avec notre service, notre responsable de brigade.



On essaye au maximum de sécuriser et de donner, tous les jours, une circulation et surtout une sécurité pour les usagers.