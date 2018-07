Des routes et des hommes : RD3/RD26 Ouaki/Pont du bras de la Plaine

Cette semaine découvrons dans le sud de l’île, la route du Ouaki (RD3) qui traverse le Bras de Cilaos, et les ponts qui traversent le Bras de la Plaine, dont le fameux pont de l’Entre-Deux (RD26).





Radier du Ouaki : Près de 10 000 véhicules par jours



Le radier c’est un radier fusible, en moyenne 2 fois emporté tous les ans, lors de cyclones ou de grosses crues.

Le Département a pris le parti de refaire, de reconstruire à chaque fois le radier, c’est moins onéreux, et notre service fait le maximum pour rétablir la circulation dans un minimum de temps à partir du moment où on a la décrue.





Direction Pierrefonds ou direction entre-deux

C’est le pont du Bras de la plaine qui dessert l’Entre-Deux qui a été construit et qui permet le passage de véhicules lourds sur la commune de l’Entre-Deux. Sachant que le pont métallique est limité à 20 tonnes.

Un camion qui a tapé dans une poutre et qui a fait effondrer le pont, au lieu de reconstruire l’ouvrage il a été décidé de refaire un ouvrage sur le Bras de la plaine plus haut, et on a pu enlever la limitation de tonnage pour monter sur l’Entre-Deux.