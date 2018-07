Des routes et des hommes : RD242, Ilet à Cordes

Voici la suite de la route montagneuse qui rejoint îlet à cordes, qui nécessite une vigilance quotidienne des agents de l’UTR sud, et des interventions nombreuses pour la sécurité des usagers.



Guito Grondin, UTR sud - Secteur de Cilaos :



"Ben là on est sur la route d’îlet à Corde, c’est la Route Départementale 242, la route qui relie le village de Cilaos au village d’Îlet à Cordes. Une dizaine de kilomètres, c’est une route de montagne avec tous les aléas qu’on peut avoir sur les routes de montagne.

Ben moi je travaille ici depuis 17 ans déjà. Et puis la route je la connaissais avant puisque je faisais partie des services communaux à l’époque où la route était encore sous cession communale. Donc la route je la connais depuis sa création dans les années 70.



La première phase c’était la piste et là c’était vraiment, c’était formidable, une première piste pour rejoindre un village.

Après y’a eu donc la 2ème phase c’était le revêtement de chaussée, le confortement des ouvrages.

Après y’a eu une 3ème étape depuis une quinzaine d’années, donc c’était renforcement de chaussée et des travaux de protection de falaise, donc globalement des travaux de sécurisation.



Îlet à Cordes c’est un village à vocation agricole hein. Certains disent même que c’est le grenier de Cilaos. Donc nous avons quand même une forte production de lentille et puis d’autres légumineux."