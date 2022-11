Des rencontres conviviales pour nos anciens

La dernière opération en date se déroule ce samedi 12 novembre 2022 au camping de l’Hermitage-les-Bains avec des animations gratuites mises en place pour nos plus anciens.Au programme : tressage feuille coco, ateliers création, sophrologie, confection de mets indiens et animation musicale avec SEKOYA VIBES ! Les prochaines Rencontres et Intergénérationnelles se tiendront ce jeudi 17 novembre à l’association Kaz Maron située à La Saline, de 9 heures à 15h30, avec des animations gratuites tout au long de la journée avec :petit déjeuner “Riz sofé”fabrication de kayambpeinture, tressage, onglerie, jeuxplantation des espèces endémiquesstand d’objets lontananimation musicale : Lorkès en cuivrePique-nique partage et bal la poussièrePlus d’informations par téléphone au : 02 62 45 76 55 ou au 06 92 77 74 60.