Des rejets en mer suite à incident à la station d’épuration de Pierrefonds

Runéo informe que suite à un incident technique, des rejets en mer sont en cours. La Civis annonce l’interdiction de baignade. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 17:52

Un incident a eu lieu ce vendredi à la station d’épuration de Pierrefonds. Runéo annonce que suite à plusieurs avaries techniques, le fonctionnement de la station d'épuration de Pierrefonds est perturbé. L’entreprise met tout en œuvre pour assurer le traitement des eaux usées et que les rejets d’eaux traitées peuvent ne pas respecter les seuils réglementaires à certaines périodes de la journée, durant les heures de pointe notamment.



Runéo assure que l’impact est limité au bord du littoral, au droit du chemin Charrette.



De son côté, la Civis, en lien avec les autorités administratives et sanitaires, informe que l’ensemble des zones de baignade des plages de Saint-Pierre seront interdites à la baignade dès samedi matin dans l’attente des résultats des analyses de l'ARS. En conséquence, la baignade sur les plages de Saint-Pierre est interdite jusqu'à nouvel ordre.



