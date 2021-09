Courrier des lecteurs Des recettes mal concoctées !

Par Carl Joseph - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 07:40

Chacun a pu suivre le débat opposant Mélenchon à Zemmour... Fallait-il le faire ? Fallait-il le regarder ? Bofff !

Ça cassait la monotonie de la soirée...et j'ai regardé. Mais j'ai rien appris... Deux extrêmes qui s'affrontaient.



Deux intellectuels se voulant philosophes mais oubliant un élément de base, l'impermanence... que tout change, tout bouge et parfois à notre insu. Il suffit de regarder notre binette dans le miroir pour constater combien nous changeons et rapidement en plus. Sur le destin sociétal de la France, l'on a rien appris.

Un candidat déjà dans le gâtisme, généreux à tout va, développant dans une tirade qui est son point fort une évolution démographique qui n'est rien d'autre qu'un projet pour lui. "L'immigration c'est le projet de la France insoumise". Dans un projet, on ne compte pas , il n'avait du reste aucuns chiffres...car quand on aime on ne compte pas. L'opportunisme politique n'est jamais très loin il souhaite la créolisation de la France...les voyages Outre-mer servent au moins à quelque chose.. Erreur grave d'interprétation quand même !

Comme si le résultat de la créolisation était née d'un projet politique , d'une vision ou d'un diktat.. Comme si la créolisation tenait compte des rêves des politiques. Comme si la créolisation supportait une planification comme dans une mentalité de technocrates. Un concept d'humanisme à reconsidérer De l'autre, Zemmour aimant à rappeler le millefeuille que forment les couches successives de populations qui ont peuplé la France...et qui se sont bien intégrées. Ils sont pas dans le même temps , l'un parle pour l'avenir, l'autre parle du passé. A-t-on besoin de se positionner aussi différemment pour reconnaître que ce phénomène existe... L'un veut donner champ libre pendant que l'autre veut freiner. Des mesures contradictoires et extrêmes ! Effet désastreux..

Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne gouverneront pas ensemble si l'un d'eux est élu. A l'écoute sans doute, les autres candidats ne manqueront de réajuster leurs lignes sur le sujet. Sur le papier certainement et dans leur discours aussi... Mais une fois élu, les choses resteront comme actuellement...Et dans la dynamique de l'évolution et du changement, l'identité de la France se fera-t'elle à la sauce créole ou à la sauce maghrébine, allez savoir. La sauce blanche bien à la française, n'est point au menu .

Les Français peuvent se rhabiller ! Chacun d'eux apportait sa note d'exotisme, est-ce suffisant pour unifier la France.





