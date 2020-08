Des réactions compassionnelles, électoralistes à la Vérité...

Le racisme ou l' antiracisme a bon dos ...

De fait, les gens ne se supporteraient plus!



Depuis l' été septentrional, après les événements dramatiques que l' on connaît, en Amérique du Nord comme en France , frisant la guerre civile, le combat anti raciste a pris le dessus, parfois à juste titre, parfois pour un oui ou pour un non...



Il a pris largement le dessus des combats idéologiques classiques..à défaut voire à sec d' arguments, dans un monde qui se veut intellectuel.



Depuis longtemps la lutte des classes a été remplacée par la lutte des places.



L' intérêt de la lutte a perdu de sa noblesse, son idéal s' est effrité.



Chaque clan politique a ses racistes et ses antiracistes....on va pas définir par le nombre.



Tout dépend qui devient la cible et en fonction de l' intérêt du moment.



C' est ainsi que des combats idéologiques se transforment et font apparaître de façon sous-jacente du racisme..



Les éditoriaux en filigrane ou de façon brutale font apparaître cette tendance qui visent une partie du pays contre une autre, une catégorie sociale, un peuple, une civilisation bien vivante..ou une partie de l' Histoire révisée.



Triste !



Malheureusement ça ne concerne pas seulement un camp, un clan, ou un groupe idéologique isolément...



C' est insidieux ou c' est prononcé ouvertement selon les moyens dont on dispose ou l' intelligence des auteurs , tantôt drapés d' une écharpe tricolore à la tribune du Parlement, tantôt dans des salles de rédaction. La capacité de nuisance de la parole ou de l' écrit est destructrice pour la société.



Toutes les situations déclenchent ces réactions tant les gens vivent sur les nerfs : un fait divers, une situation sociale tendue, un rétablissement d' une vérité historique jusque-là ignorée ou mise en sourdine..et qui a du mal à s' affirmer devant un courant de pensée uniforme...monolithique en apparence seulement....une simple racine cachée jusque là dans la roche, peut faire éclater le bloc.



VA n'échappe pas à cette tendance...



Dommage pour cet hebdo embourgeoisé et identitaire qui publie ses couvertures en quadrichromie et sur papier de luxe.



Et c'est grave quand l' "affect" domine l'" intellect".



Ne participons pas à la vindique populaire .



N' adoptons pas des réactions électoralistes si nous ne sommes pas politiques." Faisons le choix de la lucidité individuelle."