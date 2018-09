A la Une ... Des ralés poussés entre militants de Robert et Poudroux à Saint-Louis

Voitures sono, distribution de tracts… A quelques jours du premier tour des législatives dans la 7e circonscription, la campagne bat son plein.



Les militants des candidats à la députation étaient ce matin mobilisés à Saint-Louis. Un rassemblement de militants de différents candidats source de tensions. Ainsi, deux camps se sont affrontés, celui des soutiens de Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert.



"Des échauffourées qui ont causé des attroupements et d'énormes embouteillages devant la mairie", a déploré Patrick Malet dans un communiqué. "Les militants de Pierrick Robert ont agressé les militants de Jean-Luc Poudroux ainsi que des employés communaux les empêchant de travailler et une plainte a été déposée par une employée. Par ailleurs, deux femmes qui conduisaient une voiture sono ont été agressées et la voiture a été endommagée", indique également le maire de Saint-Louis, soutien de Jean-Luc Poudroux. L’édile a décidé de porter plainte.



Autre version des faits du côté de Pierrick Robert: "Tout se passait bien jusqu'au moment où une militante de Jean-Luc Poudroux s’est énervée et a littéralement agressé une militante âgée qui était avec nous. Cette personne portant un tee-shirt blanc à l'effigie de Jean-Luc Poudroux a même violemment arraché le téléphone de celui qui était en train de filmer".



La Police municipale était intervenue à plusieurs reprises plus tôt dans la matinée pour faire cesser les voitures sono, autorisées uniquement entre 12h à 13h et de 16h à 18h.



Gilles Leperlier, candidat PCR, y va aussi de son commentaire en qualifiant ces "débordements inutiles et qui de surcroît, ne sont pas de nature à réconcilier les citoyens avec la politiques".





