Météo Des rafales de 80 km/h attendues sur le littoral

Le temps clément qui accompagne ce début de semaine se poursuit ce mardi. Météo-France prévoit en effet dans son bulletin quotidien un temps sec et chaud sur une bonne partie de l'île, avec des températures qui avoisineront les 30° sur le littoral. Le vent, lui, sera l'autre élément marquant de cette journée. Par SI - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 06:13

En effet, le vent continue de souffler en rafales et se renforce sur les côtes exposées avec des pointes proche des 70 à 80 km/h sur Sainte-Rose et Saint-Denis et dans la région de Saint-Pierre. De l'humidité persiste sur le littoral du Sud Sauvage et des pluies intermittentes ont tendance à remonter les pentes du Piton de la Fournaise. Ailleurs un temps sec et chaud est bien en place. Les nuages de pentes s'emparent de l'intérieur de l'île . L'après-midi, les nuages balayés par le vent sur le littoral Nord et Sud favorisent de belles éclaircies. Quelques rares averses apportent sur les pentes un peu de fraîcheur dans les hauteurs de l'Ouest.



Les températures évoluent peu, avec des maximales proches de 33 °c au Port, 29 à 31 sur le littoral Ouest et 27 à 29 °c à l'Est. Dans les hauts, il est attendu 25 °c à Cilaos et 18/19 °c au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maido.



La mer est peu agitée sur la côte Nord-Ouest. Partout ailleurs elle est agitée à forte en particulier le long du Sud Sauvage, avec une houle d'alizé se croisant avec une houle australe sur le sud sauvage. Les conditions en mer ont globalement tendance à se dégrader.