Des questions sur la restauration scolaire : visitez notre rubrique !

Mise à jour régulièrement, la rubrique « Restauration Scolaire » du site Internet de Saint-Paul s’adresse aux parents dont les enfants sont inscrits à la cantine, mais également aux personnels des écoles maternelles, élémentaires et primaires du territoire. En effet, directeurs, professeurs des écoles, personnel de la restauration et personnel de l’éducation y trouveront des informations essentielles comme le document relatif au protocole de la restauration scolaire et nutrition ainsi que des formulaires à télécharger (procédure et/ou demande de repas froids pour les sorties scolaires par exemple).Quant aux parents, ils découvriront, comme chaque semaine, le menu de la cantine mais aussi des informations liées aux allergies alimentaires et aux différentes actions de sensibilisation pilotées par la commune et le rectorat. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter la rubrique Restauration Scolaire sur le site Internet de la ville de Saint-Paul.