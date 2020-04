Des quantités impressionnantes de cheveux de Pélé tombées sur la région du volcan

Des quantités impressionnantes de cheveux de Pélé sont tombées dans la région du volcan, la Plaine des Cafres et sur la commune du Tampon plus précisément. Installés à proximité du volcan, en éruption depuis jeudi dernier, les agriculteurs craignent pour leur santé et celle de leurs bêtes. "Il y en a énormément sur la route du volcan et de plus en plus en montant", témoigne le représentant d’Adevo Elevage du Volcan dans une vidéo publiée sur Facebook ce lundi matin.Sur la route, le vent a formé des rouleaux de cheveux de Pélé, semblables à de " la laine de verre", décrit l’agriculteur qui "n’a jamais vu ça". De nombreux habitants du nord de l'île nous ont également envoyé des photos des filaments retrouvés dans leur cour Tranchant comme du verre, les filaments longs et fins de lave étirés par le vent représentent un danger pour les cultures, mais aussi l’élevage. Ingérés, ils peuvent endommager le système digestif.L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise confirme "la retombée de cheveux de Pélé sur une grande partie est de l'île, et ce jusque Sainte Marie. Des images impressionnantes de "touffes" de cheveux de Pelé ont été prises dans le secteur de la Plaine des Sables et de la Plaine des Cafres . Nos webcams au sommet ne sont pas épargnées non plus. Ces cheveux de Pelé se forment sous l'action du vent, lorsque les éjectas de lave des fontaines se font étirer et transporter par le vent".