Des prostituées mauriciennes et un couple de proxénètes supposés arrêtés

Coup de filet policier ce jeudi avec l'interpellation de cinq jeunes femmes soupçonnées de travail dissimulé et d'un couple de Saint-André qui s'adonnerait au proxénétisme avec des charmes en provenance de l'île Maurice. Une information Zinfos974. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 18:37

Selon nos informations, cinq interpellations se seraient déroulées ce jeudi à Bras-Panon ainsi que deux autres ce vendredi matin à Saint-André dans le cadre d'une enquête ouverte pour proxénétisme par le parquet de Saint-Denis et menée par les policiers de la brigade mobile de recherches (BMR).



Les prostituées seraient recrutées à Maurice puis acheminées vers La Réunion. Elles seraient logées dans différentes parties du département ainsi que dans le chef-lieu où elles recevraient leurs clients à tour de rôle. Selon les premiers éléments, un couple mixte de proxénètes serait à la manœuvre dans ce réseau présumé.



Les jeunes femmes vendant leurs charmes ne tombent pas sous le coup de la loi pour ces faits mais pourraient se voir reprocher du travail dissimulé. Elles pourraient dans ce cadre être reconduites dans leur pays d'origine avec une interdiction définitive de séjour à La Réunion. Quant au couple qui se trouve actuellement entendu sous le régime de la garde à vue, il pourrait se voir convoqué devant un tribunal pour répondre de ses actes.



Les jeunes femmes recrutées, acheminées et logées par leurs soins resteraient quelques semaines dans le département pour s'adonner à la prostitution via des sites d'"escort girl" avant de reprendre l'avion avec quelques milliers d'euros en poche. C'est en les aidant à s'établir sur l'île pour quelques temps, en leur facilitant l'accès à un logement et en prélevant une partie de leurs gains que le couple pourrait être poursuivi en justice.