Des projections en plein air au Case de la rue Jacquot

Samedi 10 novembre 2018 à partir de 18h30: le Case de la rue Jacquot fait son cinéma. Des projections gratuites se dérouleront en plein air dans la kour de l’enceinte culturelle à partir de 19 heures.



Le film « Banna », créé par les jeunes du quartier en janvier 2018 avec la réalisatrice Marina Hervé, sera projeté. L’œuvre dure neuf minutes. Vous y découvrirez l’histoire d’un groupe de jeunes de la rue Jacquot se questionnant sur l’amitié. Un bêtisier de cinq minutes suivra. Tout comme un repas partage avec un moment convivial où chacun doit apporter à manger et à boire.



L’occasion de mangé un gazon ensemble. Le court métrage documentaire de 48 minutes, « Dann-fon mon kèr », sera présenté par la réalisatrice Sophie Louÿs.



Découvrez son synopsis: Un cercle, un ron! Des poètes s’y succèdent. Oté fonnkézèr detak la lang, demay lo kèr. Si la poésie avait cet étrange pouvoir d’aider à panser les plaies et les injures de l’histoire, si cette poésie était une manière d’être au monde, alors, sur l’île de La Réunion on la nommerait Fonnkèr ».



L’association Zargano porte cette manifestation organisée dans la ville saint-pauloise. Il s’agit d’une structure chargée de la coordination régionale du dispositif Passeurs d’images dans l’île. Cette projection en plein air se tient au 43 rue Jacquot dans la commune saint-pauloise.



Découvrez ci-dessous le programme complet.