A la Une .. Des professionnels de santé demandent des mesures pour freiner l'épidémie chez les plus jeunes

S’inquiétant de la circulation du Covid-19 chez les enfants, 50 professionnels de santé ont écrit au ministre de la Santé, Olivier Véran. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 09:25

La lettre est parue ce 26 décembre dans les colonnes du JDD et signée par 50 professionnels de santé. La lettre interpelle le ministre de la Santé, Olivier Véran et partage l’inquiétude de ces 50 médecins et scientifiques de voir l’épidémie circuler à grande vitesse chez les plus jeunes . Ils réclament des mesures pour freiner l’épidémie à l’école.



Dans cette lettre, ils précisent que "depuis début novembre, plus de 300.000 enfants et adolescents ont été confirmés positifs au Covid-19" avec "plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines".



Ils estiment que l’école est propice au développement de clusters et s’appuient sur les dernières données. "Un des premiers clusters du variant Omicron a été détecté également dans un de ces établissements", rappellent-ils.