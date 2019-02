Des proches du "gourou" de St-André déférés ce jeudi

Des proches du "gourou" de St-André devraient être déférés ce jeudi suite à leur placement en garde à vue. L’homme est accusé par certains de ses "fidèles" de sévices sexuels, de coups et d'escroquerie . Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en juin dernier.Mardi, sa femme, sa maitresse et le mari de cette dernière ont été entendus au commissariat de Malartic dans le cadre de cette affaire, indique la presse écrite.En cause notamment, les centaines de milliers d’euros qu’ils auraient reçus des victimes. Les trois mis en cause nient la complicité d’abus de faiblesse.