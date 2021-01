A la Une . Des prévisions voient Danilo se diriger droit sur La Réunion

Les prévisionnistes restent très réservés sur les déplacements prévus de la tempête Danilo. En cause, une perte de puissance en cours mais aussi une imprévisibilité dès le début de la formation du système dépressionnaire.

Il reste pour l'instant très difficile de déterminer la trajectoire de Danilo dans les prochains jours. Mais la tempête a mis aujourd'hui le cap sur les Mascareignes. Les conditions météorologiques devraient se dégrader à La Réunion dès ce week-end. Cela fait partie des prévisions les plus "certaines" des spécialistes.



Quand Danilo passera-t-elle au plus près de La Réunion ? Quelle sera l'intensité de Danilo au moment où elle transitera près de La Réunion ? À quelle distance minimale se trouvera-t-elle de La Réunion ? Aucune réponse certaine pour l'instant, mais plusieurs hypothèses.

Les prévisionnistes de Météo France sont très prudents, ils ne souhaitent pas s'avancer sur la position qu'aura Danilo en fin de week-end même si une carte de trajectoire a été publiée.



"En fin de semaine et ce week-end DANILO pourrait passer à proximité nord des Mascareignes. En terme d'intensité, la prévision est encore particulièrement incertaine. Néanmoins, une dégradation des conditions météorologiques est attendue d'Est en Ouest sur les Mascareignes: vendredi / samedi pour l'île Rodrigues et sur samedi / dimanche / lundi pour le secteur Maurice - Réunion. L'ampleur de cette dégradation reste à préciser."



Ils rappellent d'ailleurs que les prévisions peuvent évoluer et la trajectoire réévaluée d'environ 100 kilomètres, ce qui pourrait tout changer en ce qui nous concerne.

Pour le Joint Typhoon World Center qui utilise les outils militaires américains, leurs prévisions voient Danilo se rendre directement sur La Réunion dans la journée de lundi. À noter une baisse d'intensité selon ce modèle prévisionniste. Il n'y a, là encore, aucune certitude.



Sur le site Windy, le modèle du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme voit aussi le météore se diriger droit sur La Réunion. À noter que le site Windy n'apporte aucune interprétation et analyse, contrairement à Météo France, et que les prévisions peuvent radicalement changer du jour au lendemain, surtout lorsque le système dépressionnaire ne s'est pas stabilisé.







