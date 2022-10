A la Une . Des premiers cas suspects de grippe aviaire à La Réunion

Un premier cas suspect de grippe aviaire a été détecté ce matin dans une petite exploitation familiale des hauts de Saint-Paul. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 12:55

Les analyses effectuées ont permis de détecter le virus sur des canards au sein d'une exploitation familiale des hauts de Saint-Paul.



Potentiellement, une centaine de volatiles pourraient avoir été contaminés.



La grippe aviaire est une infection provoquée par un virus qui peut toucher toutes les espèces d'oiseaux, sauvages ou domestiques. Elle est extrêmement contagieuse entre volatiles (poules, canards, oies...) mais la transmission des oiseaux à l’homme est considérée comme un phénomène rare et la transmission interhumaine est extrêmement peu fréquente.



Le 27 septembre dernier par exemple, un employé d’une exploitation avicole espagnole a contracté la grippe aviaire, dans un cas rare de transmission à l’homme. Il est resté asymptomatique jusqu’à ce qu’il soit testé négatif, sans autre infection connue, selon le ministère de la Santé.



Généralement, la préfecture ordonne l'abattage de tous les les animaux de l'exploitation.



La préfecture s'exprime sur le sujet :





Suspicion d’Influenza Aviaire sur trois basses-cours de volailles familiales situées dans l’Ouest de La Réunion



Point de situation



Le 30 septembre 2022, les services de l’État ont été informés d’une suspicion d’Influenza Aviaire sur trois basses-cours, proches, de volailles détenues à titre familial et situés dans l’Ouest de La Réunion.



Conformément aux procédures applicables, ces sites ont immédiatement été placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance afin d’interdire notamment tout mouvement entrants et sortants d’animaux. Des prélèvements ont été effectués afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de la contamination.



Le 3 octobre 2022, les services de l’État ont reçu confirmation de la positivité au virus influenza aviaire de sous-type H5 des prélèvements. Les mesures sanitaires, décidées par le Préfet de la Région Réunion, préfet de La Réunion, visant à éradiquer le risque et à en empêcher la dissémination sont d’ores et déjà déployés et consistent notamment en :



Un dépeuplement préventif et une désinfection des foyers concernés sans délai.

L’établissement d’une zone réglementée temporaire, afin de maîtriser le risque de diffusion du virus, les mouvements de volailles sont interdits dans ces zones où des mesures sanitaires strictes doivent être observées.



Les acteurs de l’élevage ont été informés de la situation. Le Préfet appelle l’ensemble des filières professionnelles et les particuliers détenteurs d’oiseaux à respecter strictement les mesures de protection contre l’influenza aviaire et à déclarer sans délai toute suspicion, dont des mortalités anormales, à la DAAF de La Réunion (



