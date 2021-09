Des précautions avant de consommer l'eau à Cilaos

La régie du SPIEP (Service Public Intercommunal de l’eau Potable) de la CIVIS, informe ses abonnés d'Ilet à Cordes à Cilaos, qu’en raison d'un incident survenu sur la conduite du Bras de la Vierge, des perturbations, des coupures sur le réseau sont à prévoir et la qualité de l’eau distribuée sur l’ensemble de l'Ilet est dégradée.



Ils vous est recommandé :



- De prendre la précaution de ne pas la consommer directement (pour boire, la préparation des aliments,...). Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette).



- De filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 5 minutes avant de la consommer.



- De faire usage de l'eau avec civisme en évitant l'arrosage des voitures et des champs.



Ces consignes doivent être respectées jusqu'à retour à la normale.



Une inspection est prévue dans le courant de la journée pour pouvoir mettre en place un plan d'action dans les plus brefs délais et rétablir ainsi la distribution de l'eau sur l'ilet dans un laps de temps assez court.



La CIVIS vous remercie de votre compréhension.